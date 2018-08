»Nisem utrpel resnih poškodb. Imel sem srečo. Nisem želel končati na tak način na asfaltu. Še posebej zaradi dobrega dela ekipe,« je Primož Roglič (LottoNl-Jumbo) razočaran pripomnil po padcu na 38. izvedbi kolesarske klasike San Sebastian. Upi, da bi dobro počutje s francoskega Toura izkoristil tudi na najbolj hriboviti enodnevni dirki svetovne serije WorldToura, so se razblinili 22 kilometrov pred ciljem v skupinskem padcu, ki ga je povzročil nepreviden kolesar Dimension Data na čelu kolone. Bilo je ravno v trenutkih, ko so se ekipe pripravljale za zadnji vzpon dneva. Roglič se je pobral, nadaljeval, a dirke ni končal.

V ekipi LottoNl-Jumbo so bili zelo razočarani, čeprav je potem kar trojica (Gesink, Kruijswijk, Tolhoek) končala na robu deseterice. Roglič je imel ob odsotnosti prve četverice z vrha svetovne serije priložnost, da se zavihti celo med najboljšo trojico. Prvi hribolazec Toura Julian Alaphilippe je s seboj čez vzpetino na čelu potegnil Nizozemca Bauko Mollema, zmagovalca te klasike leta 2016, a v sprintu je baskovsko čepico Txapelo, ki jo prejme zmagovalec, pričakovano dobil Francoz. Izmed Slovencev je bil Jan Polanc (34., +2:22) zelo aktiven pri podpori Ircu Danu Martinu in Diegu Ulissiju, ki sta končala na robu deseterice. Luka Pibernik dirke ni končal.

Najhuje sta jo skupila Bernal in Landa

V LottoNl-Jumbo so imeli velika pričakovanja. Rogliču so namenili vlogo kapetana in do zadnjega klanca vozili taktično v njegovo podporo, dogajanje pa imeli pod nadzorom. »Od Primoža smo veliko pričakovali. Če ga potem izgubimo na tak način, je veliko razočaranje. K sreči poškodbe niso hude,« je srečo v nesreči našel športni direktor Frans Maassen. Zvečer slovenski junak Toura ni bil več povsem prepričan, da poškodbe niso prinesle hujših posledic in da ob vrnitvi domov, kjer ga jutri ob 19. uri čaka slavnostni sprejem pred mestno hišo v Ljubljani, ne bo potreben dodaten pregled pri zdravnikih.

Na ulicah San Sebastiana, baskovske prestolnice, sta jo najhuje skupila Egan Bernal (Sky) in Mikel Landa (Movistar), dva od favoritov te klasike in zelo uspešna na zadnjem Touru. Naključje je, da gre za potencialno največja rivala nove Rogličeve dobe na Touru. Bernal, z 21 leti eden največjih potencialov za tritedenske etapne dirke, rešitelj Chrisa Frooma pred Rogličem, je utrpel hude poškodbe glave. 28-letni Landa, Primožev vrstnik, ima poškodovano ledveno vretence.