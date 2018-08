Trdi brexit ne bi bil šok za slovensko gospodarstvo

Slovenska podjetja so različno pripravljena na trdi brexit, ko bi njihovo poslovanje lahko postalo obremenjeno z uvedbo carin in drugih necarinskih ovir. Če bi se zgodil trdi brexit, bi slovenski izvoz v letu dni izgubil od 60 do 70 milijonov evrov, kar naj ne bi bila tragedija za nobeno od prizadetih podjetij v avtomobilski, farmacevtski in elektroindustriji ter v turizmu in transportu.