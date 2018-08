Družinsko podjetje Intra lighting, ki je bilo leta 2009 nominirano za gazelo primorsko-notranjske regije, pospešeno krepi svojo navzočnost na trgih zunaj Evropske unije. Podjetje, ki prihodnje leto zaokroža 30-letnico delovanja in je preraslo v vodilnega globalnega nišnega proizvajalca pametne razsvetljave s tehnologijo LED, naj bi do leta 2022 vsaj polovico prihodkov ustvarjalo na neevropskih trgih, »saj bo najpozneje v petih letih v EU spet kriza«, napoveduje Marino Furlan, direktor podjetja. Podjetje sicer izvozi več kot 88 odstotkov v 66 držav, od tega 67 odstotkov na trge EU.

Gradili bodo na Floridi

Tako naj bi skupaj z ameriškima partnerjema in partnerjem iz Kanade na Floridi že naslednje leto zagnali proizvodnjo. V prvi fazi naj bi investicija stala okoli milijon evrov za opremo proizvodnje za montažo svetilk. Letos so na trg dali kar 22 novih družin izdelkov, s katerimi se pozicionirajo v zelo različnih segmentih – od pisarniških prostorov do trgovin in trgovskih središč, hotelov, kongresnih centrov, bolnišnic, šol, proizvodnih hal in skladišč.

Samo lani so izdelali 53.000 različnih proizvodov. Za največji avstralski hotel in igralnico, ki jo gradijo v Sydneyju, so izdelali šest kilometrov dolgo svetilo, dobavili so svetilke za šest stolpnic, ki jih gradijo na umetnem otoku v Dohi. Potegujejo se za opremo petih razstavnih paviljonov na Expo 2020 v Dubaju.

Lani so opremili evropski sedež Oracla v Amsterdamu in evropska sedeža Facebooka in Microsofta v Dublinu, pa tudi Ferrari v Modeni in vrsto bolnišnic v Veroni. Njihove luči razsvetljujejo trgovine Armanija, Calvina Kleina, Adidasa, mnoge kongresne centre, hotele in banke. Dolgoročno sodelujejo z Lekom, Erste group, najdemo jih v Cankarjevem domu, v športnem parku Stožice, Kristalni palači…