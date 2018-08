Mariborčani so v Kidričevem prišli do druge zmage v prvenstvu, Kidričani pa so po dveh zmagah doživeli prvi poraz. Državnim podprvakom se ob širokem kadru ni poznala utrujenost po četrtkovi evropski tekmi. Posebej živahen je bil Jasmin Mešanović, ki je s tremi goli, izsilil je tudi najstrožjo kazen, največ prispeval k uspehu ekipe, ki jo že v četrtek čaka prva tekma 4. kroga kvalifikacij evropske lige proti Glasgow Rangers.

Mura - Domžale 5:1 (2:0)

Murska Sobota, 5. avgusta - Nogometaši Mure so v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Domžale s 5:1 (2:0).

Vodilni Domžalčani so po nesrečnem izpadu iz kvalifikacij evropske lige nov hladen tuš doživeli še v Fazaneriji, kjer so jih domači črno-beli zasenčili in visoko premagali. Izbranci Simona Rožmana so v prvih dveh krogih vpisali dve zmagi, tokrat pa so bili svetlobna leta oddaljeni od nje, saj so Ante Šimundža in njegovi igralci pred kar polnimi tribunami izvrstno opravili svoje delo in prišli do pete točke v sezoni.