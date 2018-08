Hokejisti Jesenic in Olimpije so z uvodnimi treningi odprli priprave na novo zimo. Tako v Podmežakli kot v Tivoliju bodo na mednarodni ravni nastopali v alpski ligi, ki bo znova združila sedemnajst udeležencev. Potem ko je Neumarkt zaradi finančnih težav izstopil iz lige, ga je nadomestil Milano. V prihajajoči sezoni se bo v končnico uvrstilo kar dvanajst moštev. Kako visoko bosta končala slovenska predstavnika?

Državni prvaki z Jesenic so kot največjo okrepitev predstavili napadalca Davida Rodmana, a ker se v hokeju vse začne pri vratarju, so s podaljšanjem pogodbe zanesljivemu Clarku Saundersu postavili temelje za nadgradnjo minulih uspehov. Saundersa je premamil način dela na Jesenicah, zato se ni odločil za poklic gasilca, s katerim se je resno spogledoval. Železarji bodo doma branili državni in pokalni naslov, na mednarodni ravni pa poskušali z uvrstitvijo v nikoli dosegljiv finale alpske lige. Ker v slovenskem hokeju primanjkuje kakovostnih in izkušenih branilcev, so Jeseničani, predvsem po odhodu Aleksandra Magovca in Mihe Logarja, poiskali zamenjave na tujem. Trenerju Gabru Glaviču nikakor ne bo zmanjkalo izzivov. Že lani se je izkazal, ko je v moštvo uspešno vpeljal mlade igralce, ki v Podmežakli napredujejo hitreje kot v Tivoliju.

Olimpijo so zapustili nosilci igre (Andrej Hebar, Robert Kristan, Matic Kralj…), ki so bili hkrati tudi vodje v garderobi. Vrnila sta se Aleš Mušič in Gregor Koblar, medtem ko je branilec Aleš Kranjc pri 37 letih podaljšal kariero v Ljubljani. Po polovici sezone bo bolj jasno, ali se lahko mlada vratarja Tilen Spreitzer in Žan Us kosata z bremenom rednega zmagovanja, saj v Olimpiji ciljajo na dvojno slovensko krono in polfinale alpske lige. Za tivolski kolektiv bodo največji izziv medsebojni derbiji z Jesenicami, ki so jih v minuli sezoni izgubljali kot po tekočem traku in na petnajstih tekmah slavili le dvakrat. Nova zima bo velik preizkus tudi za trenerja Jureta Vnuka, ki se je nazadnje izkazal kot slab poraženec. V moštvu znova ni nobenih tujcev, kar se v premierni sezoni v alpski ligi ni izkazalo za posrečeno potezo, saj je vitrina ostala prazna.

Najboljša slovenska kluba se bosta na prvi uradni tekmi nove sezone verjetno udarila že v začetku septembra, ko bodo na sporedu tekme za slovenski pokal. V rednem delu alpske lige bodo štirje derbiji – prvi 27. oktobra v Podmežakli.

Postava Jesenic – vratarji: Saunders, Avsenik, Kogovšek, branilci: Tavželj, Pem, Korošec, Urukalo, Stojan, Brun Rauh, Rose, Jyrkkiö, napadalci: D. Rodman, Brus, Bašič, U. Sodja, Čimžar, Kalan, Glavič, Tomaževič, Šturm, Svetina, Seršen, J. Sodja, trener: Glavič.

Postava Olimpije – vratarja: Spreitzer, Us, branilci: Planko, K. Čepon, Kranjc, N. Brus, Svete, Batič, Grahut, Cjuha, Bernard, napadalci: Mušič, Koren, Zajc, Kujavec, Jezovšek, Rajsar, Chvatal, Orehek, Koblar, Sever, Ulamec, Tišlar, Bohinc, Lavriša, trener: Vnuk.