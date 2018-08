V napadu ni bil poškodovan noben pripadnik Slovenske vojske

Medtem ko so v prvem napadu zgolj poškodovali vozilo petnajstglavega (24.) kontingenta SV, ki sodeluje v libanonski misiji, so napadalci v drugo uspeli hummerja z barikado popolnoma zaustaviti, ga politi z bencinom in zažgati. Naši vojaki, ki so šestmesečno misijo nastopili maja, so izstrelili dva opozorilna strela, kar je zadostovalo, da se je skupina oboroženih napadalcev umaknila, pripadniki SV pa so se lahko nepoškodovani vrnili v vojaško oporišče.

Prvi napad na pripadnike Slovenske vojske letos Sicer gre za prvi napad na pripadnike Slovenske vojske letos, a naši vojaki so v Libanonu že bili napadeni. Spomladi leta 2015 jih je neznana arabska milica napadla v zasedi ter jim iz oklepnega avtomobila vzela računalnik, na katerem naj bi bili pomembni vojaški podatki, februarja lani pa je slovenski kontingent padel v zasedo, podobno tej, ki je naše vojake zaustavila minuli vikend. Tudi lani so pripadniki SV iz zasede uspeli priti nepoškodovani. Poveljstvo 24. kontingenta je v soboto popoldan poklical vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, ki je pohvalil ustrezno ravnanje napadene patrulje Slovenske vojske. Medtem ko je v Libanonu 15 slovenskih vojakov, je največ pripadnikov SV na Kosovu, kjer jih je trenutno 244. Poleg tega Slovenska vojska deluje še v Bosni in Hercegovini, Afganistanu, Siriji, Somaliji, Srbiji, Latviji, Italiji, Iraku in Makedoniji. Število slovenskih vojakov v tujini se zadnja leta zmanjšuje: ob koncu leta 2009 je bilo na mednarodnih misijah 512 pripadnikov SV, konec leta 2017 pa 347. Trenutno jih je na mednarodnih operacijah 343.

Drastično pomanjkanje vojakov v stalni sestavi Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem. Trenutno imamo 1200 pripadnic in pripadnikov manj, kot jih potrebujemo, opozarjajo na generalštabu. Slovenska vojska si mora zato pomagati s stalno pogodbeno rezervo, ki opravlja podporne naloge: varuje vojaške objekte in sodeluje pri varovanju državne meje.