Selektor Gorazd Bertoncelj je v Švico odpotoval s petimi skakalci, vendar pa z njihovimi dosežki na tretji preizkušnji poletne velike nagrade ne more biti pretirano zadovoljen. Na srednji skakalnici v Einsiedelnu se je že v prvi seriji zataknilo kar četverici. Zaradi neustreznega dresa je po prvem skoku brez uvrstitve ostal Tilen Bartol, Tomaž Naglič in Domen Prevc pa sta po pristanku pri 106 metrih zasedla 37. oziroma 38. mesto. Za odtenek bolje se je odrezal Ernest Prišlič, ki je za prvimi točkami poletne velike nagrade zaostal za 0,7 točke in s skokom, dolgim 107 metrov, zasedel 33. mesto.

Edini slovenski finalist je bil tako le osemnajstletni Timi Zajc, ki še naprej niza solidne predstave. Po polovici tekme je bil s 112,5 metra in 126,7 točke na repu petnajsterice, v drugi seriji pa je kljub tri metre in pol krajšemu skoku napredoval za pet mest in s točkovnim izkupičkom 250,8 zasedel končno deseto mesto.

Razred zase so bili zopet poljski skakalci. V uvodni seriji so uprizorili zasebno tekmo in zasedli mesta od ena do pet. Prvi je bil Kamil Stoch, za njim pa so se zvrstili Piotr Zyla, Jakub Wolny, Stefan Hula in Dawid Kubacki. Zmage se na koncu ni veselil eden, temveč kar dva Poljaka, saj sta tako Stoch kot Zyla zbrala po 267,3 točke. Popolno slavje poljskih skakalcev v Švici je s tretjim mestom pokvaril šesti po prvi seriji, Rus Jevgenij Klimov, ki je za zmagovalcema zaostal za vsega 0,4 točke.

»Zaradi vročine ni bilo lahko ohraniti visoke ravni energije. Zadovoljen sem s končnim izidom, saj moji skoki niso bili popolni. Še vedno skušam izboljšati svoje skoke,« je po tekmi dejal Kamil Stoch. Aktualni svetovni prvak je v šampionski formi, saj je to zanj že tretja zmaga na prav toliko posamičnih preizkušnjah. S 300 točkami ima v skupnem seštevku 70 točk prednosti pred rojakom Zylo, medtem ko je najboljši Slovenec Timi Zajc s 77 točkami na devetem mestu. Skakalna karavana se bo znova zbrala v soboto. Tekmovalci bodo odpotovali v Courchevel v Francijo, kjer se bodo pomerili na veliki skakalnici. Dan prej bodo tekmovale tudi njihove ženske kolegice.