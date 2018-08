Vodje dvaintridesetih najpomembnejših akademskih inštitucij – univerz, znanstvenih inštitutov, Slovenske akademije znanosti in umetnosti in drugih – so državnozborske politične stranke pozvali k spremembam znanstvene politike. Za pismo so se odločili, »ker pravkar potekajo razgovori o sestavi koalicije in posledično sestavi vlade in ker se iz objavljenih sporočil v tisku ne da razbrati stališč do področij znanosti, visokega šolstva ter tehnoloških inovacij«. Politikom so predlagali tri sklope ukrepov: občutno povečanje finančnih sredstev, ki jih država namenja za znanstveno r