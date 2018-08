Tudi Mestna občina Ljubljana je na svojih družbenih omrežjih objavila novico o podtaknjenih požarih v gozdu, omenili pa so tudi, da so neznanci požar nedavno podtaknili še v čebelnjaku pred Gozdarskim inštitutom Slovenije. Ker so požari v krajinskem parku nevarni, so o tem obvestili tudi policijo.

Na policijski postaji Vič so povedali, da jih je v sredini julija občan obvestil o najdbi več manjših pogorišč v gozdu. »V razgovoru s prijaviteljem je bilo ugotovljeno, da naj bi opazil, da je bilo v obdobju od konca meseca aprila 2018 do dneva prijave na petih mestih njegove gozdne parcele opaženih pet manjših pogorišč, kjer naj bi neznana oseba kurila vejevje,« so pojasnili na ljubljanski policijski postaji.

Vodstvo krajinskega parka občane in obiskovalce parka, ki bi utegnili imeti kakšne informacije o tovrstnih dogodkih v krajinskem parku, poziva, naj jim morebitne informacije posredujejo na elektronski naslov info.kptrsh@snaga.si ali na anonimno telefonsko številko policije 080 12 00.