Uvodni krog nove sezone v 2. slovenski nogometni ligi ni postregel s kakšnim večjim presenečenjem. Prav na vseh osmih tekmah je padel vsaj en zadetek, kar pomeni, da so na svoj račun prišli tudi navijači.

Kar petkrat se je mreža zatresla v Ljubljani na tekmi med Bravom in Sežano, ki je že vnaprej veljala za najbolj zanimivo v prvem krogu. Na klopi gostov je debitiral trener Andrej Razdrh, a na koncu ostal praznih rok. Njegovi igralci so v prvem polčasu zaostajali že z 0:2, a pred odhodom v slačilnico zaostanek zmanjšali. Bravo je ob koncu tekme v 88. minuti znova povišal prednost, a že v naslednji minuti je Sežana znova zaostajala le za gol. V sodnikovem podaljšku so gostje vložili še zadnje atome moči, a jim do izenačenja ni uspelo priti.

V soboto je bilo med drugim zanimivo tudi v Biljah, kjer sta se pomerila novopečena drugoligaša. Gostitelji so imeli veliko nesreče, saj sta se v prvem polčasu poškodovala kar dva igralca – Matija Pušnar in vratar Jure Lipičar, ki je obležal po trku z Mitjo Maukom. V peklenski vročini je odločitev o zmagovalcu padla že v 11. minuti, ko je edini gol na tekmi za zmago Beltincev zabil Luka Ciglarič.

2. SNL, 1. krog, Bravo – CherryBox24 Tabor Sežana 3:2 (2:1) – strelci: 1:0 Nukić (9), 2:0 Jugovar (38), 2:1 Bačanin (42), 3:1 Jašaragič (88), 3:2 Papa Ibou (89). Športni park Šiška, gledalcev: 300, sodnik: Lacković.

Fužinar – Ankaran Postojna 1:1 (1:0) – strelca: 1:0 Medved (32), 1:1 Bordon (62). Mestni stadion Ravne na Koroškem, gledalcev 350, sodnik: Kovačič.

Brežice Terme Čatež – Drava Dakinda Ptuj 1:5 (0:2) – strelci: 0:1 Kolar (33), 0:2 Pirtovšek (44), 0:3 Bizjak (49), 0:4 Šporn (55/11-m), 1:4 Lee (68), 1:5 Cuffaro (84). Stadion Brežice, gledalcev 200, sodnik: Antič.

Vitanest Bilje – Beltinci 0:1 (0:1) – strelec: 0:1 Ciglarič (11). Igrišče Bilje, gledalcev 300, sodnik: Perić.

Rogaška – Brda 2:0 (1:0) – strelca: 1:0 Neskič (9), 2:0 Romih (82). Športni center Rogaška Slatina, gledalcev 300, sodnik: Kos.

Roltek Dob – Jadran Dekani 3:1 (2:0) – strelci: 1:0 Levec (43), 2:0 Kunstelj (45/11-m), 2:1 Banovič (62), 3:1 Račić (84/11-m). Športni park Dob, gledalcev 200, sodnik: Vivod.

Krka – Ilirija 1911 3:2 (2:0) – strelci: 1:0 Kostanjšek (23), 2:0 Kostanjšek (29), 2:1 Cvjetičanin (57), 2:2 Tiganj (77), 3:2 Vujčić (86). Stadion Portoval, gledalcev 100, sodnik: M. Jug.

Nafta 1903 – Kalcer Radomlje 1:0 (0:0) – strelec: 1:0 Cvrtila (77). Športni park Lendava, gledalcev 350, sodnik: Matković.

Pari 2. kroga, sobota ob 17.30: Kalcer Radomlje – Krka, Jadran Dekani – Nafta 1903, Drava Dakinda Ptuj – Vitanest Bilje, Ankaran Postojna – Brežice Terme Čatež, AŠK Bravo – Fužinar, nedelja ob 17.30: Brda – Roltek Dob, Beltinci – Rogaška, CherryBox24 Tabor Sežana – Ilirija 1911.