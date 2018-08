Znano je, da imamo poleti in med športno aktivnostjo precej večje potrebe po zaužitju tekočine. O tem, koliko popiti, imajo različni športni poznavalci in strokovnjaki s področja medicine različna mnenja, vsi pa soglašajo, da je količina tekočine odvisna od vrste športa, s katerim se ukvarjamo. Prav tako sta pomembna tudi trajanje vadbe in podatek, kako močno je potenje posameznika in s tem izgubljanje soli. Nepisano pravilo je, da zlasti pri daljših aerobnih aktivnostih, kot so kolesarjenje, planinarjenje ali tek, pijemo ves čas po malem, tudi pred vadbo in po njej.

Najprimernejši so voda, izotonični napitki, ki telesu povrnejo izgubljene minerale, in razredčeni sadni sokovi. Tekočino si je treba privoščiti že pred treningom, saj žeja vselej zamuja z opozorili. Znanki dehidracije se najpogosteje kažejo kot suha usta, huda žeja, zelo malo ali celo nič urina, utrujenost, mišična šibkost, vrtoglavica in omotičnost. Ob hujši obliki dehidracije je treba poiskati zdravniško pomoč, saj lahko pride do vročinskega udara ali kolapsa.

To se zgodi takrat, ko se organizem, izpostavljen vročini in dehidraciji, začne pregrevati. Ker lahko pride celo do nezavesti, je treba športnika v takem primeru čim prej ohladiti. V senci ga polivamo z vodo (tudi po glavi), pripravimo mu hladno kopel in mu zagotovimo pitje dovolj tekočine. Ta ne sme biti hladna, saj lahko povzroči trebušne krče.