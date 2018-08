Če voznik oz. potniki zaznajo dim, vonj po zažganem ali plamene, naj voznik takoj ugasne motor ter vklopi varnostne utripalke. Vsi potniki naj zapustijo vozilo in se čim prej umaknejo na varno.

Eden od potnikov naj vozilo ustrezno zavaruje ter označi z varnostnim trikotnikom. Če je to še mogoče, na upravi za zaščito in reševanje nadalje svetujejo, naj nekdo vzame gasilni aparat in skuša pogasiti požar. Če pa se požar razvije in ga ni več mogoče pogasiti, naj pokličejo 112, še svetujejo na upravi za zaščito in reševanje.

V kolikor bi vozilo zagorelo na avtocesti, si morajo potniki, preden zapustijo vozilo, nujno nadeti odsevni telovnik. Morebitni sopotniki v vozilu morajo iz vozila izstopiti skozi vrata na desni strani vozila ter se umakniti onkraj zaščitne ograje. Pri tem naj bodo še dodatno pozorni na tistih delih avtoceste, na katerih je za ograjo prepad, opominjajo na Darsu.