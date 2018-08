Znaten upad števila zaposlenih v časopisnih hišah je tudi največji vzrok za splošen padec števila zaposlenih v medijih. Zadnji v vrsti tiskanih medijev, ki je napovedal množično odpuščanje je 100 let star ameriški tabloid New York Daily News. Ta namerava v prihodnje prepoloviti število zaposlenih.

Po podatkih raziskave je število zaposlenih v medijih, kamor so vštete časopisne hiše, radio, televizija in digitalni mediji, v zadnjem desetletju padlo za 23 odstotkov, in sicer iz 114.000 na 88.000.

Rast števila zaposlenih so zabeležili le v digitalnih medijih. Tu se je število med letoma 2007 in 2017 povečalo za 79 odstotkov, in sicer z okoli 7400 na 13.000.

Število zaposlenih v televizijskih hišah je v desetletju ostalo dokaj stabilno, pri okoli 31.000 ljudi. Število zaposlenih je na radiu pa je z leta 2008 padlo do lani padlo za 27 odstotkov, in sicer s 4600 na 3300 v lanskem letu.