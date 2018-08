Cestni alarm: Zastoji še pred Karavankami in na cesti Bohinjska Bela-Bled

Prvi avgustovski konec tedna je na slovenskih cestah in avtocestah povzročil nemalo zastojev, vozniki so čakali tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, trenutno pa se stanje umirja. Zastoj je še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke in na cesti Bohinjska Bela-Bled. Daljše čakalne dobe so še na mejnih prehodih Metlika, Obrežje in Gruškovje.