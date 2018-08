Jutri zjutraj in dopoldne bo precej sončno. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 27 do 32, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih bo velika toplotna obremenitev.

Obeti: V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nevihte spet bolj verjetne. Zapihal bo veter južnih smeri. V sredo bo sončno. Vročina se bo nadaljevala.