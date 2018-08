V finale se je od peterice Slovencev na tekmi uvrstil le Timi Zajc, ki je bil po polovici na 15. mestu, na koncu pa napredoval za pet mest in s skokoma 112,5 in 109 m končal na robu deseterice.

Po prvi seriji je kazalo na množično poljsko zmago, saj je bilo na prvih petih mestih pet skakalcev te države, a so v drugi dosežek nekoliko pokvarili. S šestega mesta je na tretje skočil Klimov, Jakub Volny in Dawid Kubacki pa sta bila na koncu na četrtem in petem mestu. Finale so za nekaj mest zgrešili Ernest Prišlič na 33. mestu, Tomaž Naglič na 37. in Domen Prevc na 38. mestu. Tilen Bartol pa je bil v prvi seriji diskvalificiran.

Po treh tekmah s tremi zmagami v skupnem seštevku poletne velike nagrade vodi Stoch s 300 točkami, Žyla jih ima 230, tretji je danes enajsti Švicar Killian Peier s 129. Najboljši Slovenec je Zajc na devetem mestu s 77 točkami, Bor Pavlovčič je 40. s petimi, Domen Prevc mesto za njim s tremi točkami, eno točko pa ima na 45. mestu Anže Lanišek.

Tekmovanje za poletno veliko nagrado se bo nadaljevalo naslednji konec tedna v francoskem Courchevelu.