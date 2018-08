Alaphilippe, nosilec pikčaste majice za najboljšega na gorskih ciljih na nedavno končanem Touru, je bil danes najboljši še na klasični kolesarski preizkušnji. Na 228 km dolgi dirki je v ciljnem sprintu premagal Mollemo ter Rouxa.

Prvi in drugi sta si odločilno prednost za zadnji napad priborila na zadnjem spustu z Murgila Tontorre, si privozila že pol minute naskoka, potem pa sta med seboj obračunala za prestižni uspeh, več moči je imel Francoz, ki je za seboj pustil zmagovalca te dirke iz leta 2016. Roux je v cilj prišel z manjšo skupno zasledovalcev in zaostal 16 sekund.

Roglič brez resnejših poškodb

Dirko pa je zaznamoval tudi padec glavnine 20 kilometrov pred ciljem, po katerem so odstopili številni favoriti, tudi slovenski junak Toura Primož Roglič, domačin Gorka Izagirre in Francoz Tony Gallopin, najslabše pa se je vse skupaj končalo za Kolumbijca Egana Bernala in Španca Mikela Lando, ki so ju morali odpeljati na pregled v bolnišnico. Prvi je dobil udarec v glavo, drugi pa je staknil poškodbe hrbta. »Videti je, da Rogla ni utrpel resnejših poškodb v padcu. Je le razočaran, ker je bil med glavnimi aduti na dirki,« so Rogličev padec s tvitom opisali pri ekipi Lotto NL Jumbo.

Dirko je od slovenskih predstavnikov tako končal le Jan Polanc (UAE Emirates), ki je bil na koncu 34. (+ 2:22).