Že uvod v tekmo je pokazal, da bo pot do kolajne za najboljšo slovensko dolgoprogašico težka. Na začetku so namreč potegnile sredozemska prvakinja Quadarella, Madžarka Keselyjeva, Nemka Sarah Köhler, Rusinja Jegorova in branilka naslova Madžarka Boglarka Kapas, ki so med seboj odločale o odličjih.

Plavalka ravenskega Fužinarja je po 200 metrih izgubila stik z vodilno skupino in se s preostalimi 600 metri borila sama, za boljši dosežek pa bi ob sebi potrebovala tekmico, ki bi bila ulovljiva. »Mislim, da je tudi šesto mesto v Evropi zelo dobra uvrstitev. Težko je bilo plavati sama, saj se potem ne borim tako kot sicer, saj vidim, da bom ostala šesta. Izid je dober in s pozitivnimi mislimi se bom zdaj pripravila na 1500 m prosto,« je po tekmi povedala koroška olimpijka, ki prav v teh dneh zaključuje študij na ameriški univerzi Arizona.

Odrova ni skrivala, da si je želela še malo boljši izid, a glede na sam potek finala je bila na koncu tudi zadovoljna. Nov izziv za 24-letno varovanko Gorazda Podržavnika bo najdaljša bazenska plavalna preizkušnja: »Upam na finale na 1500 m prosto in verjamem, da se bom tam lahko bolj enakovredno borila s tekmicami.«