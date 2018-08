Na Portugalskem naj bi vročinski val danes dosegel vrhunec s 46 stopinjami Celzija v mestu Setubal blizu Lizbone, kažejo podatki portugalskega inštituta za morje in ozračje (IPMA). V kalifornijski Dolini smrti, enem najbolj vročih krajev na planetu, se je termometer dvignil na 48 stopinj, kažejo podatki ameriškega AccuWeather.

V Lizboni so zaprli otroška igrišča in ljudi pozvali k omejenem zadrževanju na prostem. Mestna hiša je tudi prej kot običajno odprla zavetišča za brezdomce, da bi se lahko umaknili na hladno. V petek so na 16 meteoroloških postajah v državi zabeležili rekordne temperature. Najvišjo so izmerili v kraju Alcacer do Sal blizu Setubala in sicer 45,9 stopinje Celzija.

V Španiji vročina zahtevala tri življenja V sosednji Španiji je vročina ta teden zahtevala tri življenja, nazadnje v petek brezdomca, ki so ga našli, kako leži na cesti v Barceloni. Umrl je kasneje v bolnišnici. Pred tem sta cestna delavca umrla zaradi vročinske kapi. Na jugu države danes pričakujejo do 45 stopinj Celzija. Na Dunaju so policijskim psom na nekem turnirju obuli posebne čevlje, da bi jim pred opeklinami zavarovali blazinice tac. Medtem ko se je termometer v avstrijski prestolnici dvignil na 34 stopinj Celzija, se lahko tla segrejejo na več kot 50 stopinj, je ob tem opozorila policija. Na Nizozemskem so zaradi asfalta, ki se je začel topiti, zaprli določene dele avtocest. V občini Zwolle v osrednjem delu države pa od petka sekajo veje na okoli stotih topolih iz bojazni, da bi se lahko zaradi izsušenosti začele veje lomiti in povzročiti nevarnost, je poročala nizozemska javna televizija NOS.