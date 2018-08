Policija je postala pozorna na 28-letnico, potem se je začela prerivati z neko žensko pred dvigalom nakupovalnega centra v mestu Horsholm, 25-kilometrov severno od prestolnice Koebenhavn, poroča britanski BBC.

Prvotno je policija sporočila, da naj bi ena ženska želela drugi odstraniti tančico z obraza. "Med prepirom je bil njen nikab odstranjen, vendar si ga je do našega prihoda ponovno nadela," je pojasnil tiskovni predstavnik policije David Borchersen. Policija je po pregledu posnetka nadzorne kamere namreč ugotovila, da je bil nikab zgolj po naključju snet z obraza med prerivanjem.

Prva kazen je znašala 135 evrov

Obe ženski sta po navedbah policije obtoženi kršenja miru, ena izmed njih pa tudi kršenja zakona, ki prepoveduje zakrivanje obraza na javnih krajih. Policisti so namreč slednjo, ki je nosila nikab, pozvali, naj razkrije svoj obraz, česar pa ni storila, zato so ji naložili denarno kazen v višini 1000 danskih kron oz. okoli 135 evrov. Večkratnim kršiteljem zakona grozi kazen do 10.000 danskih kron oziroma okoli 8630 evrov.

Nov zakon so že obsodile številne organizacije za človekove pravice. Med njimi ga je Human Rights Watch označil za "diskriminatornega" in "zadnji v vrsti škodljivega trenda". Že v sredo so v Koebenhavnu nasprotovanje novemu zakonu izrazili tudi številni protestniki, ki so nosili burke in tančice.

Zakon v javnosti prepoveduje nošnje burk, nikabov, balaklav, smučarskih mask, ki pokrivajo celoten obraz, obraznih mask in lažnih brad. Niso pa prepovedane zaščitne maske, prav tako so izjema zimska oblačila, kot so rute in šali, ter pustne oz. karnevalske maske.