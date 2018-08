Čile je za prepoved uporabe plastičnih vrečk v komercialne namene sprejel zakon. Velika podjetja bodo morala plastične vrečke opustiti v prihodnjih šestih mesecih, manjša pa se bodo morala prilagoditi v prihodnjih dveh letih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Prepoved plastičnih vrečk v komercialne namene velja v čilski Patagoniji od leta 2014, lani so prepoved razširili na obalna območja. V Čilu namreč plastične vrečke predstavljajo ogromno okoljsko težavo, saj naj bi jih na leto porabili okoli 3,2 milijarde ali okoli 200 na osebo.

Uporabo plastičnih vrečk so prepovedale ali omejile oz. to napovedale nekatere druge države v regiji. To so storila tudi nekatera južnoameriška mesta, med njimi Ciudad de Mexico, Sao Paulo in Buenos Aires, še navaja AFP.