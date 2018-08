Med bolj obremenjenima mejnima prehodoma sta po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste še Jelšane in Starod, kjer se za izstop iz države čaka po 45 minut, za vstop pa pol ure. V Metliki za izstop iz države ni čakalne dobe, za vstop pa vozniki čakajo 50 minut.

Po 30 minut vozniki za izstop iz države čakajo na mejnih prehodih Kastelec, Slovenska vas in Sočerga, na Obrežju pa je čakalna doba za izstop 20 minut.

Voznikom za prehod meje namesto mejnega prehoda Gruškovje, kjer so čakalne dobe najdaljše, na prometnoinformacijskem centru svetujejo mejna prehoda Zavrč in Središče ob Dravi. Kolona proti mejnemu prehodu se vije vse od konca podravske avtoceste.

Zastoji na cesti

Na gorenjski cesti v smeri proti Avstriji je kolona vozil pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, dolga tri kilometre. Na avstrijski strani pa je kolona dolga osem kilometrov.

Gneča in zastoji so prav tako na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje od Kosez proti Brezovici, na cesti Lesce-Bled, od Podgrada do mejnega prehoda Starod in od Ilirske Bistrice proti Jelšanam ter na cestah Izola-Belvedere, Seča-Sečovlje ter Koper-Šmarje-Dragonja.

Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti, kjer nastajajo zastoji. Prav tako zaradi prometne nesreče nastajajo zastoji na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani.

Prav tako je povečan promet na več hrvaških cestah, med drugim na avtocesti Zagreb-Split-Ploče, na istrskem ipsilonu, jadranski magistrali, zagrebški in reški obvoznici ter v trajektnih pristaniščih.