Policisti so, takoj ko so prijeli klic, takoj odšli na kraj dogodka. Ugotovili so, da je 71-letni Koprčan pretepel 83-letnega moškega in 75-letno žensko. 83-letnik je zaradi poškodb na kraju umrl, žensko pa so poškodovano odpeljali v bolnišnico.

Policisti so storilca prijeli na kraju in mu odvzeli prostost.

»Trenutno poteka ogled kraja in aktivnosti v zvezi z ugotavljanjem okoliščin dogajanja. Ko bo znanih več dejstev, bomo z njimi seznanili tudi javnost,« je dejala Anita Leskovec, predstavnica policijske uprave Koper za odnose z javnostmi.