V nedeljo bo sončno in vroče. Popoldne je v goratem svetu severne Slovenije možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih bo velika toplotna obremenitev.

Obeti: V ponedeljek bo sončno in vroče. Popoldne bodo predvsem v severnih krajih možne posamezne vročinske nevihte. Tudi v torek bo povečini sončno, možnost popoldanskih vročinskih neviht se bo nekoliko povečala.