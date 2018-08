Proti večeru so evakuacijo ustavili, ker so inženirji ugotovili, da je struktura jezu še naprej trdna in da ne grozi katastrofa, kljub temu pa so evakuiranim priporočili, naj ostanejo kjer so, dokler ne bo spet suho vreme.

V četrtek zvečer je območje Lynchburga zalilo 15 centimetrov dežja, jez se je napolnil čez kapaciteto in evakuirali so prebivalce iz okoli 150 hiš. Deževje se nadaljuje še danes, v nedeljo pa naj bi zasijalo spet sonce in bo položaj jezu jezera College bolj jasen.