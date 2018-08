Dodik, ki je na čelu Republike Srbske večino časa od konca vojne in je znan po zahtevah za čim večjo samostojnost te entitete, je v pogovoru pojasnil, da je skupščina v Banjaluki sprejela resolucijo, v kateri terja utrditev državnega statusa Republike Srbske, če bo prišlo do novih mednarodnih stališč in prakse v priznavanju pravic do samoopredelitve. »Ta dokument še naprej velja in od njega ne bomo odstopili,« je dejal.

Zamenjave ozemlja ne bo Na Kosovu se je medtem oglasil predsednik Hashim Thaci in zavrnil idejo o zamenjavi ozemelj med Srbijo in Kosovom. Pripisujejo jo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, po njej pa bi se kosovske občine na severu z veliko srbsko večino priključile Srbiji, Kosovu pa srbsko Preševo z večinski albanskim prebivalstvom. V Srbiji so na nogah zaradi resolucije kosovskega parlamenta o ukinitvi nadzora na treh mejnih prehodih z Albanijo 1. januarja. Trdijo, da bi na meji morali biti srbski organi in da gre za korak v smeri oblikovanja velike Albanije. Bolj umirjeni analitiki pravijo, da je bilo podobnih resolucij že veliko in so ostale le črka na papirju, saj bi bila ukinitev nadzora tudi v nasprotju s smernicami EU. agencije