Novi britanski zunanji minister Jeremy Hunt, ki je bil pred referendumom nasprotnik odhoda Velike Britanije iz Evropske unije, najbolj vztrajno ponavlja, da brexitska pogajanja med Londonom in Brusljem trenutno ne obetajo sporazumne ločitve. Posredno pa pravi tudi, da je brexit v največji krizi doslej. Hunt se boji, da sporazuma o izstopu ne bo »po nesreči«, zaradi propada pogajanj. Brexit je tako skoraj iz dneva v dan videti vse večje ekonomsko samooškodovanje, zaradi katerega bodo najbolj trpeli tisti Britanci, ki imajo najmanj in so jih zagovorniki brexita z lažmi prepričali, da jim bo po brexitu bolje, čeprav so dobro vedeli, da je brexit ideja bogatih in vplivnih, zasnovana za samo njihovo korist, saj bodo zunaj EU še lažje gospodarili vsem drugim.

Dodatna britanska popuščanja Državni inštitut za ekonomske in družbene raziskave je ocenil, da bo premierka Theresa May, čeprav je pripravila vizijo mehkega brexita, zaradi katere sta odstopila zunanji minister Boris Johnson in minister za brexit David Davis, prisiljena ponuditi dodatne politične koncesije Evropski uniji, da bi čim bolj zmanjšala ekonomsko škodo, ki jo bo Britaniji prinesel brexit. Bojazni, da sporazuma sploh ne bo, pa so vse večje. Včeraj jih je prvič izrazil tudi (kanadski) guverner angleške centralne banke Mark Carney. Dejal je, da je »verjetnost britanskega odhoda iz EU brez dogovora neprijetno visoka in skrajno nezaželena«. Brexitirji so agresivno skočili pokonci in ga obtožili, da je del »zastraševalnega projekta«. To pripisujejo vsakomur, ki ocenjuje, da je brexit huda napaka.

Mehčanje trdega Macrona Carney se je oglasil, malo preden se je Mayeva, ki je prekinila počitnice ob Gardskem jezeru v Italiji, sinoči srečala s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v poletni rezidenci francoskih predsednikov v gradu Fort de Brégançon na zasebnem polotoku na francoski rivieri. Prevladuje prepričanje, da Britaniji brez Macronove osebne pomoči grozi odhod iz EU brez sporazuma. Pa ji bo Macron, ki je najbolj kritičen do njene brexitske vizije in najbolj vztrajen pri obrambi štirih svoboščin EU, pomagal? Mayeva bi mu morala povedati, da bi v primeru, če evropska komisija ne popusti pri zavračanju njene brexitske vizije, njena vlada padla in da bi jo nasledili veliko neprijetnejši brexitski sogovorniki, med njimi Boris Johnson, ki se že vidi na Downing Streetu 10. Če bi padec njene vlade prinesel predčasne volitve in zmago laburistov pod vodstvom levičarja Jeremyja Corbyna, pa bi se EU soočila s precej drugačnimi brexitskimi zahtevami.