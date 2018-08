Žreb je poskrbel, da se bosta novinca med drugoligaši pomerila že v prvem krogu, kjer bo sicer zelo zanimivo na obračunu med Bravom in Sežano. Obe ekipi v letošnji sezoni namreč merita visoko. Kraševci so v želji po visoki uvrstitvi na klop posadili Andreja Razdrha, strokovnjaka, ki že ima izkušnje z vodenjem prvoligašev. Trener Ljubljančanov Dejan Grabić je sicer ostal brez mladega Harisa Kadrića, ki se je preselil k Olimpiji, a dobil tudi nekaj okrepitev. Med drugimi 35-letnega vezista Luko Žinka, ki je v karieri denimo nosil drese Olimpije, Domžal, velenjskega Rudarja, Krškega in Celja ter se preizkusil tudi v tujini, in sicer v Franciji, Turčiji, Cipru, Rusiji, Azerbajdžanu in na Kitajskem. Zanimivo bo videti, kaj lahko naredi lanski prvoligaš Ankaran, ki bo to pot domoval v Postojni, med favoriti za najvišja mesta pa so še Drava, Nafta in Radomlje.

Na drugoligaških zelenicah bo v prihajajoči sezoni mogoče videti kar nekaj tujcev. Pri Sežani so se tako za sodelovanje dogovorili s Francozom Papo Kebejem, pri Fužinarju pa so se za okrepitev ozrli kar na daljno Japonsko. Na Koroško so namreč zvabili napadalca Juta Sasakija.

2. SNL, 1. krog, danes ob 17.30: AŠK Bravo – CherryBox24 Tabor Sežana, Fužinar – Ankaran Postojna, Brežice Terme Čatež – Drava Ptuj, Vitanest Bilje – Beltinci, Rogaška – Brda, Roltek Dob – Jadran Dekani, Krka – Ilirija 1911, ob 20.30: Nafta 1903 – Kalcer Radomlje.