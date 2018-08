Nastopi slovenskih predstavnikov v evropskih tekmovanjih vsaj na začetku sezone vsako leto premešajo razmerja moči v prvi nogometni ligi. Potem ko sta v igri za evropske uspehe ostala le še Olimpija in Maribor, se Domžalam ponuja priložnost za utrditev vodilnega položaja v slovenskem prvenstvu. Domžalski nogometaši po prikazanem na uvodu sezone ne zaostajajo za Olimpijo in Mariborom, ampak so nemara celo v najboljši formi med vsemi prvoligaši. Po tragičnem izpadu proti Ufi se ob Kamniški Bistrici sprašujejo, kako se bodo razočarani igralci odzvali na domači sceni. Od domžalskega boja za naslov slovenskega prvaka je odvisen tudi razplet v poletnem prestopnem roku, saj se bodo v moštvu trenerja Simona Rožmana skoraj zagotovo zgodile spremembe. Ker Domžale niso preskočile Ufe, je klubska blagajna ostala vsaj brez 280.000 evrov, realno pa še za dodatnih 300.000 evrov, saj bi se v primeru evropskega napredovanja pomerile s podprvakom Luksemburga.

ALUMINIJ – MARIBOR jutri ob 17.30, sodnik: Obrenović Tempo je takšen, da se spreminjajo še navade. Zlatko Zahović je že v sredo napovedal, da bo v petek prišla nova okrepitev. In je res pogodbo podpisal Denis Klinar, da Maribor po poškodbi Martina Milca ne bi več tako trpel na desnem boku. V Puskasu se 26-letni branilec, ki je po velenjskem Rudarju kariero naredil pri Olimpiji, ni naigral. »Glede na to, da si s fiziko ustvarjam kariero, verjamem, da se bom hitro prilagodil zahtevam,« je napovedal Klinar, ki bo imel pravico nastopa že jutri, pogodbo pa ima do leta 2021. Tudi Darko Milanič je znova zaobšel navado in že takoj po zmagi nad Čihuro v četrtek spregovoril o Aluminiju. »V Kidričevem se običajno naredi zanimiva tekma, zakuhamo si kaj, a tokrat želim videti suvereno moštvo, čeprav bo termin neprijeten.« Tudi vijoličastim ni ušlo, da ima Aluminij dve zmagi proti Celju (2:1) in proti Triglavu (1:3), povrhu se Mariborčani na pogosto počasni podlagi ne znajdejo oziroma jim igra ne steče, kot bi želeli. Milanič utegne znova rotirati, glede nato, da jih v četrtek čaka gostovanje v Glasgowu. Oliver Bogatinov je iz moštva, ki je lani preseglo pričakovanja, naredil še bolj povezano celoto, pri čemer je pet golov doseglo pet različnih strelcev, tudi dva novinca Damir Grgić in Tadej Trdina. Čeprav so jih tako Celjani kot Kranjčani povedli z enajstmetrovke, so »šumari« obakrat obrnili rezultat in pokazali karakter. Verjetni postavi – Aluminij: Janžekovič, Jakšič, Grgić, Kontek, Gliha, Petrović, Klapan, Mensah, Vrbanec, Rogina, Kidrič.Maribor: Pirić, Kolmanič, Uskoković, Ivković, Viler, Pihler, Vrhovec, Mešanović, Kramarič, Mlakar, Zahović. Naš namig: 0.

MURA – DOMŽALE jutri ob 18. uri, sodnik: Vinčić Zgodba. To je bila za Domžalčane letos Evropa. Velika, ampak ne prevelika zgodba, da ne bi znova trpela uvodna forma v prvenstvu. Če bi trajala dlje, bi bila jutrišnja tekma v Fazaneriji prestavljena, tako pa imajo Domžale na prvem gostovanju sezone priložnost ne samo potrditi odličen uvod v prvenstvo, temveč še za maščevanje za lanski izpad v osmini finala pokala. Simon Rožman je tudi v Evropi ponudil dinamično in napadalno moštvo. Ampak zapleta se, četudi so lani zabili največ golov v prvi ligi, prav v napadu, kjer vse več bremena nosi Lovro Bizjak. Lažje gre v domačem prvenstvu, kjer sta Rudarju (3:1) in Krškemu (2:0) v dveh zelo suverenih domačih zmagah po dva gola zabila Tonči Mujan, ki se v rumenem odlično znajde, in Senijad Ibričić, sidro moštva, v katerem vse večjo vlogo dobiva tudi 20-letni Adam Gnezda Čerin. Mura se je v Ljudskem vrtu, ko je borbeno prišla do točke (0:0), bolj izkazala kot uvodoma proti Triglavu (1:1) in prinesla več zadovoljstva falangi navijačev. Zdaj čaka moštvo Anteja Šimundža novi derbi, kot so napovedali vsak obračun v prvi četrtini prvenstva, dokler črno-beli ne ugotovijo, kam spadajo s kadrom, ki sta ga ta teden kot posojena igralca sicer zapustila Borut Lukač in Kristjan Matošević, Šimundža pa v vrata še ni postavil Ivana Nevistića. Verjetni postavi – Mura: Šafarić, Kous, Boškovič, Peričić, Šturm, Kozar, Kouter, Lorbek, Bobičanec, Šušnjara, Sirk. Domžale: Milić, Klemenčič, Širok, Ibraimi, Mujan, Ibričič, Melnjak, Bizjak, Dobrovoljc, Gnezda Čerin, Husmani. Naš namig: 2.