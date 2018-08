Še preden se bosta prihodnji konec tedna kot prvi izmed najmočnejših domačih nogometnih lig začeli francoska in angleška, bodo imeli na medsebojnih tekmah PSG (državni prvak in pokalni zmagovalec prejšnje sezone) in Monaco (drugi v prvenstvu) ter Chelsea (zmagovalec pokala FA) in Manchester City (prvak) priložnost osvojiti prvo – superpokalno – lovoriko nove sezone. Francoska predstavnika bosta danes igrala na Kitajskem, kot derbiju tedna pa se posvetimo jutrišnji angleški tekmi, ki bo (kje drugje kot) na Wembleyju v Londonu.

Letošnja izvedba tekme, ki od leta 2002 poteka pod imenom Community shield, pod nekaterimi drugimi pa od leta 1908, bo skupno že 96. Praviloma sta na njej igrala državni prvak in zmagovalec pokala FA, so pa bile vmes tudi izjeme, tako da med zmagovalci najdemo tudi angleško amatersko reprezentanco, angleško reprezentanco s svetovnega prvenstva 1950, med udeleženci pa na primer kanadsko reprezentanco. Najuspešnejši klub je s skupno 21 lovorikami Manchester United, tokratna udeleženca pa imata vsak po štiri. In čeprav superpokal v Angliji kljub tradiciji dolgo časa ni veljal za kdo ve kako prestižno tekmo, se je v zadnjem času s prihodom vedno večjega števila tujih trenerjev tudi to spremenilo. Zato ne čudi, da tako novinec na klopi Chelseaja Maurizio Sarri kot Cityjev trener Pep Guardiola poudarjata, da bo to »prvi pravi finale« nove sezone.

Ni pa to edina stvar, ki je skupna obema strategoma. Oba sta namreč znana po tem, da gojita podoben slog igre, ki temelji na stremenju k stalni posesti žoge in velikemu številu (kratkih) podaj, oba sta že nekaj let, sploh odkar je Sarri tak način igre po vzoru Guardiole vcepil igralcem v prejšnjem klubu Napoliju, pa tudi od prej, ko je vodil Empoli, polna hvale na račun drug drugega, ne nazadnje pa so ju letos skupaj s trenersko legendo Arrigom Sacchijem ujeli na počitnicah v istem hotelu. Z vidika njune vizije nogometa so torej pogoji za spektakel izpolnjeni, a je obenem vprašanje, ali bosta na igrišče poslala najboljše, saj se jih je po svetovnem prvenstvu kar nekaj moštvoma priključilo šele pred kratkim. Verjetneje je, da ne, a ker je prvenstvo pred vrati in časa za uigravanje malo, je začetni enajsterici težko napovedati.

Kakor koli, po eni strani je na boljšem Sarri, ki ima popolnejšo ekipo zbrano dlje časa, po drugi pa je na slabšem, saj se kar nekaj njegovih nosilcev (Hazard, Courtois, Willian…) povezuje z odhodi v druge klube. Guardiola je glede tega mirnejši, bosta pa imela oba številnim igralcem možnost priložnost ponuditi vsaj za krajši čas – posebnost tekme je namreč, da je dovoljenih po šest menjav na vsaki strani. Če je izid po 90. minutah izenačen, pa so takoj na vrsti enajstmetrovke.