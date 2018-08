V zadnjih dveh mesecih, odkar dejansko vodi italijansko vlado, so Italijani vsaj desetkrat streljali na tujce ali na ljudi, ki so jih imeli za tujce. Še v soboto ponoči je neki Maročan umrl v prometni nesreči v bližini Rima, ko je poskušal zbežati pred tamkajšnjimi domačini, ki so se pognali na lov za njim, pri čemer so ga povsem neupravičeno imeli za tatu.

Salvinijev šovinistični populizem je toliko bolj nevaren, ker se je v Italiji od leta 2012 za več kot desetkrat povečalo število rasističnih kaznivih dejanj, in sicer v letih 2012–2016 z 71 na kar 803. Na obtožbe