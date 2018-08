Slapšakova na najrazumljivejši in najprepričljivejši način kaže na to, kam se bo obrnilo javno novinarstvo ob taki politiki, kot jo vodita trenutno vodstvo in svet RTV SLO. Namesto da bi ji prisluhnili kot avtoriteti na področju javnih odnosov, se je nanjo usul plaz lažnivih obtožb. Vojska sledilcev edinega vodje SDS Janeza Janše pač potrebuje primerno obdelane informacije. Vprašam pa se, zakaj je začela javna RTV hoditi po poti neplačnika prispevka RTV, nas, vse preostale Slovence pa »tolaži« z uravnoteževanjem in svobodo izražanja. Slapšakova v svoji analizi tako zelo jasno nakaže na bistvo problema, da prav zaboli. Ko bo Janša medijski prostor dokončno zlomil, nas čaka enoumje, ki mu bo v svetu težko najti enakega. Zato je odgovornost vodstva RTV in tistih novinarjev, ki so še ohranili osebno integriteto in novinarsko verodostojnost, še toliko večja. Zdaj se stvari lomijo in iz zgodovine za zdaj še vemo, kako je bil videti uvod v drugo veliko vojno.

Državljani Slovenije, demokrati po srcu, zbudimo se končno in recimo bobu bob ter naposled zahtevajmo od politike, da naredi red v javni ustanovi, ki je pozabila na svoje poslanstvo. Če vam še ni jasno, kam pes taco moli, preberite še enkrat cvetober »vrhunskega« novinarstva, ki ga je zbrala Slapšakova v kolumni Večerove priloge V soboto, 28. julija 2018. Če vam tak način poročanja o resnih zadevah ustreza, boste ostali lepo doma v naslanjaču in počakali, da poniknejo vsi normalni mediji, vam pa bodo brezplačno dostavljali Demokracijo in Reporterja, s TV-zaslona edine Nova24TV pa vas bodo pozdravljali možine s svojimi izbranimi dežmani.

Srečo Knafelc, Krvava Peč