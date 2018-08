Kako postaneš klovn?

V pismu z zgornjim naslovom Srečko Križanec iz Štor, (Dnevnik, 1. avgusta) užali dr. Jožeta Dežmana in dr. Jožeta Možino z oceno, da sta klovna, Možinova oddaja Pričevalci pa da je po njegovem mnenju tragikomedija. Mar so pričevalci, ki so morali doslej molčati o trpljenju zaradi revolucije, klovni? Tako posmehovanje je mogoče le ob odsotnosti minimalne empatije do trpljenja teh ljudi. Dejstvo je, da je revolucija bila in da je z njo komunistična partija osvojila oblast. V SFRJ smo slavili pridobitve revolucije, ki jo zdaj mnogi tajijo. Ti pa se imajo za edine prave pričevalce zgodovine. Doktorji zgodovine so pa klovni? Inštitut za novejšo zgodovino navaja, da je zaradi upora padlo 7800 okupatorjev, od tega 1500 italijanskih in 6300 nemških vojakov. Med vojno vihro in revolucijo pa je umrlo 100.000 Slovencev. Če torej ne bi bilo revolucije, ne bi bilo toliko žrtev na obeh straneh bratomorne vojne.