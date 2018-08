Tanja Ribič, igralka: Sem otrok vonja po hlevskem gnoju, nič mi ne smrdi

Na nogometnem prvenstvu je navijala za Japonce. Ker so se ji zdeli civilizacijsko trajnostni. Zaljubljena je v Japonsko. Nima rada »piflarskih« igralcev. Čeravno je blizu »nacionale« statusa, te dni snema grozljivko v režiji malodane alternativca Tomaža Gorkiča. Tanja Ribič, dame in gospodje. Iskren človek. Z lastnim klovnovstvom si je povsem na jasnem, pri dojemanju sveta pa izhaja iz svojega delavsko-kmečkega rodu, vonja hleva, počitnic na Štajerskem in ne na morju, pregovorne varčnosti ter podobnih izkušenj iz otroštva in mladosti.