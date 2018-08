Morebiti pa je to ogenj jeze, saj so se v preteklem tednu družini dogajale čudne stvari. Najprej so napadli dedka Đokovićeve žene Jelene. 85-letni Miloslav Radisavljević živi sam v vasi Ćućin. Ponoči so v njegovo hišo vdrli trije zamaskirani zlikovci, ga zvezali in po hiši iskali denar. Na koncu so mu vzeli mobilni telefon in dobrih 200 evrov, ga odpeljali iz hiše ter ga priklenili na kovinsko ograjo daljnovoda ob koruzni njivi na koncu vasi. Na srečo je bilo to le 500 metrov od policijske postaje, tako da so ga hitro našli in rešili. Krajani so prepričani, da je šlo za poskus ugrabitve, v hiši naj bi našli sporočilo, da zahtevajo dva milijona evrov odkupnine. Od tedaj ima družina Đoković poostreno osebno varovanje.

Le dva dni po tem dogodku so zlikovci vlomili v restavracijo očeta Novaka Đokovića Srđana. Iz restavracije, ki je v kompleksu Luka Beograd, so ukradli 110 stolov. Ni znano, kako so jih ukradli, je pa policija potrdila, da je preiskava v teku.

Novak Đoković je kljub tem dogodkom odpotoval v Ameriko, kjer ga čaka nekaj turnirjev. Se je pa za hip oglasil tudi pri bratu v Španiji, zaradi česar so bili vsi prestrašeni, da bo ponovno začel trenirati z gurujem Pepom Imazom.