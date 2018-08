Chrissy Teigen in androidni Trump

Chrissy Teigen je sicer poznana manekenka, toda v zadnjem času je še večjo slavo dosegla s svojim tviteraškim komentiranjem vsega – svojega življenja in svetovnih dogodkov. Pri tem je zabavna in brezkompromisna. Ta teden je najprej mame vsega sveta razveselila, ko je objavila posnetek svojega ponosečniškega trebuha brez vseh olepšav. Maja letos je namreč rodila drugega otroka, dečka Milesa, in kot pravi, še ni popolnoma sprejela svojega spremenjenega telesa, vključno s strijami na trebuhu, da pa se bo morala sprijazniti tudi s to podobo. Razkrila ga je, ker se ji zdijo podobe na instagramu popolnoma neresnične. Kar je že hip za tem pokazala z objavo slike Donalda Trumpa mlajšega in njegovega dekleta Kimberly Guilgoyle, češ da sta »videti manj človeška kot androidi v seriji Westworld«. Ni treba poudariti, da je tudi sicer zvesta kritičarka družine Trump.