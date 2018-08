Največji osmoljenci so Domžalčani, ki so si po igri zaslužili tretji krog, a so bili kaznovani za neučinkovitost. Ibraimi, ki je znova podlegel pritisku odgovornosti, bo še nekaj časa sanjal zapravljeno priložnost za 2:0. Izpad je mala domžalska športna tragedija, saj so bili veliko boljši od ruske Ufe, ki je pokazala bore malo in bila povsem nadigrana. Igra Domžal je bila celo boljša kot lani v tem času, ko so blestele v Evropi. Največja ironija je, da je ruski gol za izenačenje na 1:1 dosegel kapetan slovenske reprezentance Bojan Jokić.

Glede na trenutno stanje Olimpije je bila velika sreča, da je imela za tekmeca polamatersko moštvo, severnoirskega prvaka Crusaders, ki ga je izločila s skupnim izidom 6:2. Povratna tekma v Belfastu je bila le formalnost, a ne glede na stanje v ekipi po odstavitvi trenerja Ilije Stolice je remi 1:1 neuspeh. Olimpija ima že tako zelo skromen koeficient, zato na žrebu ni med nosilci in bi morala zmagati za izboljšanje položaja. Začasni trener Aleksandar Linta je svojo nalogo opravil profesionalno. Igralci so ga zelo spoštovali že, ko je bil pomočnik. V minulih dneh se je z nogometaši zelo veliko pogovarjal, čeprav je bil v težkem položaju, ker je ostal brez šefa Stolice.

»Ker smo vse delo opravili že v Stožicah, je bilo malo lažje, zato smo šli v tekmo z manj žara. Bolj ali manj smo le čakali na konec tekme. Najpomembneje je, da smo tekmo sklenili brez poškodb in rdečih kartonov. Ker je bil tekmec slabši, nas je poskušal vreči iz tira s provociranjem,« je tekmo videl kapetan Branko Ilić. Tekmec Olimpije v tretjem krogu bo finski prvak HJK Helsinki, s katerim se bodo pomerili v četrtek ob 20. uri v Ljubljani in 16. avgusta na Finskem. Olimpija ima lansko negativno izkušnjo s Finci, ko jih je izločila Vaasa. Helsinki so premagljivi, a bodo Ljubljančani morali hitro in zelo dvigniti kakovost igre. »Proti Helsinkom sem že igral. So visoki in močni, a na veliko presenečenje ne igrajo po zraku na preskok, ampak po tleh. Imamo dovolj časa za pripravo in možnosti, da jih izločimo, a prvi pogoj je, da ne bomo prejeli tako poceni gola, kot smo ga v Belfastu,« je še dodal Ilić.

Maribor je zmagal v zanj značilnem slogu – pragmatično. Po zaslugi neuničljivega kapetana Marcosa Tavaresa je bojevitim in organiziranim Gruzijcem dobesedno iztrgal zmago (2:0). Glasgow Rangers v tretjem krogu je tekmec po meri, saj so Mariborčani specialisti za serijsko izločanje škotskih moštev v pohodu na ligo prvakov ali ligo Evropa. Rudar je prikazal tisto, kar trenutno zmore, očitna težava pa je preveč napak v obrambi in kronična neučinkovitost. Steaua je bila na dveh tekmah boljša s 6:0.