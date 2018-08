Cestna delavca v Španiji sta ta teden umrla zaradi vročinske kapi. Živo srebro pa se je danes v več mestih povzpelo na 40 in več stopinj. Tudi iz Portugalske poročajo o hudi vročini, kjer so že v četrtek izmerili 45 stopinj Celzija v kraju Alvega severno od Lizbone.

Najhuje naj bi bilo na Iberskem polotoku v soboto, ko pričakujejo, da bodo podrli vročinske rekorde obeh držav, ki trenutno znašajo malo čez 47 stopinj. Nekateri ugibajo, da bo morda padel tudi evropski rekord, ki že 40 let pri točno 48 stopinjah Celzija pripada Atenam.

Zaenkrat s polotoka še ne poročajo o obsežnih gozdnih požarih, a so nujne službe v pripravljenosti.

Na Nizozemskem se borijo s pomanjkanjem vode

V Franciji so danes temperature prvič to poletje presegle 40 stopinj. Za večji del države so razglasili rdeči alarm, ministrstvo za zdravje pa z več oglasi opozarja ljudi pred vplivom vročine.

V Nemčiji je zaradi vročine in suše upadlo nivo številnih rek. Med drugim so morali na Renu in Labi omejiti ladijski promet.

Iz nacionalnega parka Saška švica v Nemčiji pa poročajo o gozdnem požaru, do katerega imajo gasilci otežen dostop. Zaenkrat požar še ne ogroža bližnjih naselij.

Mnogi Nemci so si zadnji trenutek premislili in se na počitnice raje kot na tradicionalni jug odpravili na sever. A tudi tu presenečajo temperature. Baltsko morje je namreč ponekod tako toplo kot Sredozemsko morje.

Na Nizozemskem, kjer je trenutni vročinski val najdaljši v zgodovini države, pa se borijo s pomanjkanjem vode.

Tudi Švedska je letos poleti zabeležila rekord in sicer najbolj vroč julij v več kot 250 letih. Od maja že praktično ni deževalo in država se spopada s sušo. Ledenik na gori Kebnekaise se je stalil do te mere, da to ni več najvišji vrh države.