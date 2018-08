Fotoreportaža: Slovo kralja Dalmacije

Velika Britanija je leta 1997 pokopala angleško princeso Diano, Hrvaška pa v sredo kralja Dalmacije Oliverja Dragojevića. Čeprav sta bili njuni smrti popolnoma drugačni, saj je Diana umrla v avtomobilski nesreči, Oliver pa po dolgem boju z rakom, sta si bili slovesi od enega in drugega po svoje zelo podobni. Množica ljudi je tudi v Splitu padla v stanje kolektivne žalosti, ob kateri niso mogli ostati hladni niti turisti, ki so se na rivi znašli naključno. Ob krsti s pevcem so stopali člani njegove družine in znani hrvaški glasbeniki, podporo in poklon pa jim je z aplavzom vse od Trga Franje Tuđmana do Luške kapetanije dajalo več kot deset tisoč ljudi. Sprevod se je začel ob zvokih zvona v zvoniku cerkve svetega Frane ter nadaljeval s petjem klap in množice, ki se je zlila v eno s pesmimi Vjeruj u ljubav, Moj galebe in Moj lipi anđele. Oliverjeva zadnja pot proti ladji, ki ga je v spremstvu več sto čolnov odpeljala na domačo Korčulo, se je končala v soju bakel, raket in zahajajočega sonca; zadnja pot pevca, ki so ga v solzah vsi opisovali kot dušo Hrvaške. (tb)