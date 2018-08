Ne, ne. To so bile že petindvajsete počitnice, ki sem jih preživel na ladji. Prekrižaril sem vse, od Sredozemlja, Karibov, Kube, Bornea in Kanarskih otokov do severnega pola ter Islandije… Ker znam poiskati poceni ponudbo zadnji hip, je zame takšen dopust cenejši, kot če bi najel apartma ob Jadranskem morju. Edina težava je v tem, da še teden dni vnaprej ne vem, kam bom šel, saj grem pač tja, kjer je tisti trenutek ceneje.