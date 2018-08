Nemec je vodja katedre za proizvodno sistematiko na visoki tehnični šoli v Aachnu in obenem direktor podjetja e-Go Mobile. S svojim podjetjem bi rad dosegel to, kar doslej ni uspelo niti Tesli, uveljavljenemu avtomobilskemu gigantu. Prejšnji mesec je v nemškem Aachnu svečano odprl nov proizvodni obrat e-Go. Na 16.000 kvadratnih metrih se bo jeseni začela serijska proizvodnja majhnega električnega avtomobila. Do konca leta naj bi s tekočega traka steklo 10.000 vozil. Maloprodajna cena bo, glede na moč in opremo, znašala med 15.900 in 19.900 evri. Doslej je zbral več kot 3000 prednaročil. Profesor je že dokazal, da zmore in zna udejanjiti svoje vizije na področju elektrificirane mobilnosti. Skupaj s svojim študenti je pred leti zasnoval in nato zagnal proizvodnjo mini tovornega vozila Streetscooter, ki si ga je želela nemška pošta. Volkswagen in Mercedes sta ponudbo poprej zavrnila, z oceno, da se jim posel ne bi izplačal. Podjetje Güntherja Schuha zdaj letno izdela 20.000 teh električnih vozil in ji dobičkonosno prodaja tudi drugim strankam. »Seveda e-Go ne bo kokoš, ki leže jajca,« je koncept 3,34 metra kratkega mestnega malčka slikovito opisal Schuh. »Če ste namenjeni na daljšo pot, se, prosim, ne peljite z njim. V tem primeru bi mi bilo najljubše, če bi sedli na vlak.« Profesor ima na področju e-mobilnosti že nove načrte. V neposredni bližini novega obrata se gradita še dve hali. V prvi bodo izdelovali aluminijaste avtomobilske karoserije, v drugi pa je načrtovana proizvodnja električnega minibusa s 15 sedeži. Misija Güntherja Schuha skratka še zdaleč ni končana, je poročal Spiegel Online.