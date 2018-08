Prek Facebooka je namreč prejela več nagnusnih sporočil. Pošiljatelj je bil lastnik lokala Albert L. Sovražni govor v Avstriji ni kaznivo dejanje, če sporočila ne vsebujejo resnih groženj. »Nadlegovalec ne more živeti v prepričanju, da njegova dejanja ne bodo imela posledic,« je bivša poslanka Zelenih argumentirala svojo naslednjo potezo. Na Twitterju je objavila posnetke prejetih sporočil, s polnim imenom in naslovom nadlegovalca. Zadeva se je zatem zavrtela v nesluteno smer, je poročal Spiegel Online. Lastnik trgovine s pivi je javno potožil, da ga je ženska po krivici postavila na spletni sramotilni steber. Izgovarjal se je, da sporočil ni pisal on, temveč nekdo drug, ki je v trgovini dostopal do njegovega računalnika pri blagajni. Nato je na sodišče vložil tožbo, v kateri od Maurerjeve zahteva 60.000 evrov za poplačilo domnevno nastale materialne in nematerialne škode. Tožnikova objava na Facebooku, v kateri je javnosti opisal svoje videnje poteka dogodkov, po stilu pisanja, predvsem pa po značilni uporabi ločil in klicajev zelo spominja na ogabna sporočila, ki jih je prejela Maurerjeva. Tudi na podlagi teh indicev bo v sodnem postopku, ki se začne septembra, 33-letna Tirolka skušala dokazati, da je L. avtor obscenih sporočil. Ker Avstrija takega sodnega primera še ni doživela, si nihče ne upa napovedati, kako se bo razpletel. Maurerjeva se v vsakem primeru namerava boriti naprej. Upa na spremembo zakonodaje, ki bo žrtvam olajšala zoperstaviti se spletnim nadlegovalcem.