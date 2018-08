Beli moški iz Evrope in Severne Amerike napišejo približno 80 odstotkov vseh vsebin največje spletne enciklopedije, izhaja iz analiz fundacije Wikimedia, ki bdi nad delovanjem Wikipedije. To neravnovesje se pozna tudi v zapisih. Možno je najti obširne informacije o vseh mogočih ameriških TV-nadaljevankah. Objave o afriških osebnostih in v afriških jezikih pa so sorazmerno redke. Na Wikipediji je danes več kot 46 milijonov zapisov v skoraj 300 jezikih. Če bi bili porazdeljeni uravnoteženo, bi moralo biti v vsakem jeziku približno 150.000 objav. Pa ni tako. V angleščini jih je pet milijonov, v afriških jezikih pa komaj 275.000, je poročal časnik Die Zeit. »Zato je ogrožena nevtralnost odprte enciklopedije,« opozarja Douglas Scott, južnoafriški zastopnik fundacije Wikimedia. »Zagotoviti jo je možno zgolj z raznolikimi avtorji.« Prav zato so letošnje srečanje izpeljali v Južnoafriški republiki. »V mojem maternem jeziku tsonga je manj kot tisoč objav,« je opozoril Dumisani Ndubane iz Johannesburga. Ndubane jih je v prostem času spisal že približno 500, sprva o tehničnih vedah, zdaj pa skuša digitalno konzervirati zgodovino, kulturo in tradicijo svojega ljudstva. »To védenje počasi izginja in to hočem preprečiti.« Ni pa problem Wikipedije zgolj nacionalna in jezikovna enoličnost, temveč tudi spolna. Zgolj 16 odstotkov vseh zapisov so spisale ženske avtorice. Mnoge moti način diskutiranja o spornih zapisih, ki zna biti občasno zelo grob, opozarja Reem al-Kashif, docentka iz Kaira. Teh debat se zato praviloma izogiba. »Vem pa, da so z Wikipedije odgnale že več žensk.«