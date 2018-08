Razlog za stavko je bil nov sistem dostopa do stolpa za obiskovalce, ki po oceni delavcev ustvarja "pošastno" dolge čakalne vrste.

Upravljavec Eifflovega stolpa je v začetku julija uvedel nov sistem za obiskovalce, po katerem je na dan 50 odstotkov vstopnic rezerviranih za vnaprejšnji nakup oziroma rezervacijo prek spleta. Prej je bilo v ta namen rezerviranih le 20 odstotkov vstopnic.

Za različne tipe obiskovalcev so rezervirali tudi različna dvigala, kar je ustvarjalo dolge vrste.

V času manjšega obiska obiskovalcev z vnaprej rezerviranimi vstopnicami, kot sta zgodnji popoldan in večer, so njim namenjena dvigala včasih na pol prazna, drugi obiskovalci pa so na dvigala čakali tudi do tri ure. V času velikega obiska pa lahko tudi tisti, ki so vstopnico kupili vnaprej in za točno določeno uro, naletijo na dolge vrste.