S Triglavovim tekom do pravilnega gibanja

Organizatorji 7. Triglavovega teka zdrav način življenja in aktivno preživljanje prostega časa spodbujajo s svetovalno-izobraževalnimi dogodki in vsebinami. Zato bodo vsako sredo (z izjemo praznika, 15. avgusta) vse do tekaškega dogodka Triglavov tek, ki bo 8. septembra, v prostorih digitalnega centra Triglav Lab na Dunajski 20 v Ljubljani gostili priznana strokovnjaka – olimpijko Brigito Langerholc in fizioterapevta Tomaža Fuchsa. Vsi zainteresirani se jima lahko pridružijo na naslednjih dogodkih: