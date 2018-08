»Nedavno sem se sprehajal z družino in pretreslo nas je, ko smo zagledali na stotine ščurkov, ki so se plazili mimo avtomobilov, bilo jih je kar črno! Ni mi treba povedati, da smo bili zgroženi, saj smo ščurke videli streljaj od številnih kavarn, restavracij s hitro prehrano in pekarn. Občutek je res grozen, ker med hojo po asfaltu dejansko čutiš, kako ti ščurki 'hrustajo' pod nogami,« je za Glas Slavonije povedal 45-letni Osiječan.

Kot piše Jutarnji list, dejstvo, da ščurki pridejo na plan, ko še niti ni povsem mrak in je na cestah še trušč, kaže, da jih je verjetno res veliko in da so se razmnožili bolj, kot je običajno.