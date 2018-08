Zakon o drugem tiru med Divačo in Koprom, ki je prestal dve referendumski preizkušnji, je v veljavo stopil 21. julija, ministrstvo pa ima od tedaj 30 dni časa, da vzpostavi vse aktivnosti za nemoteno delovanje podjetja 2TDK, ki bo prevzel vlogo investitorja projekta.

»Vemo, da imamo zaradi dveh referendumov enoletno zamudo, zato smo veliko aktivnosti peljali vzporedno, da smo to zamudo lahko nadomestili,« je danes pojasnil državni sekretar. Za začetek mora država izvesti dokapitalizacijo podjetja 2TDK. Letos bodo nanj prenesli 20 milijonov evrov, v prihodnjih dveh letih jih nameravajo še 179 milijonov.

Po Lebnovih pojasnilih se bo teh 179 milijonov evrov v 2TDK nateklo sorazmerno z vlaganjem potencialne zaledne države. Ministrstvo je danes Madžarski posredovalo datume s potencialnimi nalogami, ki bi jih lahko z njimi opravili, je še pojasnil vodja projekta in poudaril, da ne more priti do nobenega dogovora, če tega ne bo potrdil DZ.

»V času koalicijskih pogajanj je bilo jasno povedano, naj se pogovori nadaljujejo. Šele potem bomo ocenili, ali je vsebina primerna za korist Slovenije. Če ne bo, bomo iskali novo primerno rešitev,« je še povedal.