Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je zaradi izrečene enotne kazni 30 let zapora vložil Marko Petek, zagovornik morilca Boštjana Koprivnikarja. Zavzemal se je, da bi Koprivnikarju enotno kazen znižali za deset let, pri čemer se je skliceval na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice. Vrhovni sodniki se niso strinjali: kot so zapisali, bi bila takšna odločitev v nasprotju z vsemi načelnimi izhodišči o izrekanju (enotnih) kazni, pa tudi v nasprotju z načelom enakosti.

S pajdašem umoril 18-letnico

Koprivnikar je bil pravnomočno obsojen na 30 let zapora, ker je poleti leta 2002 skupaj s Simonom Trančarjem umoril 18-letno Zagorjanko Nino Dobrič. Kasneje so ga obsodili še zaradi nasilnega ropa, dobil je štiri leta, in zlorabe bančne kartice (pet mesecev). Za vse skupaj so mu enotno zaporno kazen določili na najvišjih možnih 30 let. Zagovornik Marko Petek se je obrnil na evropsko sodišče za človekove pravice, češ da so bile Koprivnikarju kršene pravice in da po takrat veljavni zakonodaji enotna kazen ne bi smela biti višja od 20 let. ESČP je presodilo, da so naša sodišča napačno razlagala člen iz kazenskega zakonika iz leta 2008, ki se nanaša na stek kaznivih dejanj. Ta določa, da mora biti enotna kazen višja od vsake posamezne kazni, v Koprivnikarjevem primeru torej višja od 30 let, hkrati pa ne sme preseči 20 let. ESČP se je postavilo na stališče, da bi morala sodišča takšno protislovno odločbo razlagati tako, da je za obsojenega ugodnejša.

Zdaj je vrhovno sodišče ponovno pretehtalo zadevo in presodilo, da zakonodajalec pri sprejemanju omenjenega kazenskega zakonika ni uredil izrekanja enotne kazni za primere, kot je obravnavani. Njegov namen ni bil, da bo za nekatere obsojence enotna kazen nižja od kazni, ki so izrečene za posamezna kazniva dejanja. Gre torej za položaj prekrite pravne praznine, so sklenili sodniki. Zato so presojali, kako naj se v obsojenčevem primeru le-ta zapolni, in presodili, da mu je treba izreči 30-letno kazen. Dvajsetletna bi bila v nasprotju z vsemi načelnimi izhodišči o izrekanju (enotnih) kazni, pa tudi v nasprotju z načelom enakosti. 30-letna kazen pa se takemu, že kar absurdnemu rezultatu izogne, hkrati pa je pravična do obsojenca, ki mu je bila takšna zaporna kazen za umor nenazadnje že izrečena, so sklenili sodniki.

Naj še dodamo, da se je odvetnik na ESČP pritožil, še preden je bil Koprivnikar obsojen še za en umor. Gre za umor Stojana Kranjca, prav tako poleti 2002, za katerega je ponovno dobil 30-letno zaporno kazen.