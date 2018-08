Publikusu zaradi odpadkov pri Študi grozi 75.000 evrov kazni

Inšpekcija za okolje državnega inšpektorata za okolje in prostor je že preverila stanje v Študi, kjer je podjetje Publikus na nedovoljen način začasno odložilo embalirane odpadke. Ugotovila je, da bale z odpadki do postavljenega roka niso bile odstranjene. Publikusu grozi do 75.000 evrov kazni, so STA povedali na ministrstvu za okolje in prostor.