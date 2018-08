Trikratni zmagovalec turnirja za grand slam in nekdanja številka ena moškega tenisa, ki se vrača po dolgotrajnem okrevanju po operaciji kolka, je do zmage s 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4) prišel po treh urah igre. To je bila njegova tretja zaporedna zmaga v treh nizih na turnirju, kjer se je prvič po letu dni vrnil na igrišča s trdo podlago.

A novo pomembno zmago je 31-letni Škot sprejel z mešanimi občutki, saj se je dvoboj zaključil v zgodnjih jutranjih urah. Vidno ganjen je obsedel na klopci za igralce in potočil nekaj solz, kasneje pa je na novinarski konferenci izrazil svoje nestrinjanje z razporedom turnirja, po katerem se je dvoboj lahko začel ob polnoči.